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У Новобаварському районі Харкова перекладають трубопроводи

У Новобаварському районі Харкова перекладають трубопроводи

Бригади комплексу «Харківводопостачання» завершують заміну понад 130 м технічно зношеної ділянки водоводу на вул. Львівській у Новобаварському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали на підприємстві, роботи були проведені без відключення водопостачання.

«Паралельно капітально відремонтували оглядові колодязі та встановили нову запірну арматуру. Сьогодні перевіряємо вводи в прилеглі будинки, плануємо перепідключення мереж та проводимо благоустрій території. Після завершення відновлення трубопроводу якість води у цьому мікрорайоні покращиться», – зазначив інженер служби водопровідних мереж Новобаварського району Сергій Самойлов.

З початку року бригади районної служби переклали 55 м магістралей та усунули 131 аварію на мережах.

Агентство Телевидения Новости

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