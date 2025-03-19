У Новобаварському районі Харкова перекладають трубопроводи
Бригади комплексу «Харківводопостачання» завершують заміну понад 130 м технічно зношеної ділянки водоводу на вул. Львівській у Новобаварському районі.
Про це повідомляє міськрада.
Як розказали на підприємстві, роботи були проведені без відключення водопостачання.
«Паралельно капітально відремонтували оглядові колодязі та встановили нову запірну арматуру. Сьогодні перевіряємо вводи в прилеглі будинки, плануємо перепідключення мереж та проводимо благоустрій території. Після завершення відновлення трубопроводу якість води у цьому мікрорайоні покращиться», – зазначив інженер служби водопровідних мереж Новобаварського району Сергій Самойлов.
З початку року бригади районної служби переклали 55 м магістралей та усунули 131 аварію на мережах.