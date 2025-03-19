На Харківщині з початку доби окупанти атакували двічі: біля Загризового та Дворічної

Оперативна інформація станом на 16:00 19.03.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 64, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Дворічної. Боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Ямполівки та в напрямку населеного пункту Нове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в напрямку Олександро-Шультиного, атаку відбито.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ в районах Торецька, Кримського та Диліївки. Шість штурмів загарбників наші захисники відбили, ще три атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень ще триває.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватись в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакує позиції ЗСУ в напрямку Новополя, триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степового. Бої тривають до цього часу. Авіаударів КАБами зазнали Ясна Поляна, Блакитне та Новоіванівка.

Агентство Телевидения Новости