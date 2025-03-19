Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждало двоє людей: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 березня, починаючи з 15:00 до 15:20 збройні сили рф завдали авіаційні удари по місту Купʼянськ.

Дістала поранень 84-річна жінка. Чоловік 75 років зазнав гострої реакції на стрес.

У місті пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, автомобілі.

Попередньо встановлено, що для атак по Купʼянську війська рф застосували ФАБ-500.

Попри складні безпекові умови, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Агентство Телевидения Новости