Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

З 19 по 20 березня росіяни застосували проти мирного населення КАБи, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. Під обстрілами перебували Куп’янський, Лозівський та Ізюмський райони Харківської області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, будівля амбулаторії.

У Куп’янську КАБ влучив у приватний будинок. Внаслідок удару постраждала 54-річна жінка. З-під завалів дістали тіло 51-річного цивільного чоловіка.

Також ударом керованої авіабомби у Куп’янську частково зруйновано приватний будинок. Вогнем пошкоджені господарчі споруди. Дістав поранення 76-річний чоловік.

Унаслідок ще одного удару КАБ травмована 85-річна жителька Куп’янська.

У Курилівській територіальній громаді через скид боєприпасу з FPV-дрона постраждав 55-річний чоловік.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківської області, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 19 березня поліцейські вивезли з Куп’янського району п’ятьох громадян.

Агентство Телевидения Новости