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Судитимуть колишнього майстра лісу з Харківщини, який працював на окупантів та звинувачував ЗСУ в обстрілах

Судитимуть колишнього майстра лісу з Харківщини, який працював на окупантів та звинувачував ЗСУ в обстрілах

На Харківщині майстер лісу Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» погодився на співпрацю з росіянами під час окупації селища Великий Бурлук Купʼянського району. З приходом російських загарбників 53-річний чоловік вирішив будувати «карʼєру» за новими правилами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Фактично чоловік залишився обіймати однойменну посаду, проте вже у незаконно створеному на базі ДП «Куп’янське лісове господарство» підприємстві – «ГП «Купянское лесное хозяйство» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборант виконував організаційно-розпорядчі обов’язки, керував роботою підлеглих йому працівників щодо заготівлі деревини, яка знаходилась на ділянках та складах лісництва і перебувала на балансі цього підприємства.

Крім того, обвинувачений не приховував, що підтримує «русский мир». У місцевому ТГ-каналі він залишав коментарі за кремлівською методичкою. Він називав українських захисників «фашистами, которые скидывают на скорые снаряды с дронов». 

Після деокупації Великого Бурлука фігурант залишився у населеному пункті та «заліг на дно». Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та затримали колаборанта. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника за фактами колабораційної діяльності та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого службовою особою (ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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