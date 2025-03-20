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З полону звільнили залізничника з Харкова, який з 2022 року вважався зниклим безвісти

З полону звільнили залізничника з Харкова, який з 2022 року вважався зниклим безвісти

Серед звільнених напередодні з полону 195 українських захисників – й харківський залізничник Алішер Холдаров, який з 2022 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

На залізниці 47-річний Алішер Холдаров, помічник машиніста тепловоза локомотивного депо Основа, пропрацював 18 років. До лав ЗСУ долучився у 2020 році.

«З 2022 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час у його повернення вірили дружина Наталія і син Данило, 2009 р.н. Чекала на повернення Алішера і вся наша залізна родина», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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