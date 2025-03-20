У Куп’янську з-під завалів дістали тіло загиблої жінки

На Харківщині під час аварійно-рятувальних робіт на місці влучання російської авіабомби в Куп’янську рятувальники вилучили тіло загиблої літньої жінки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Напередодні ворог здійснив масований авіаційний удар по житловому сектору міста. Внаслідок влучання керованої бомби в одну з приватних осель сталися її руйнації. Під уламками загинула 86-річна жінка.

До робіт залучалися п’ятеро рятувальників, техніка та медичний розрахунок ДСНС, а також техніка комунальної служби.

Внаслідок обстрілів Купʼянська 19 березня загинули двоє людей, ще троє постраждали – дістали поранень та отримали гостру реакцію на стрес.

Агентство Телевидения Новости