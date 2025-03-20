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Харківські нацгвардійці виявили позиції росіян завдяки ворожому дрону: відео

Харківські нацгвардійці виявили позиції росіян завдяки ворожому дрону: відео

На Харківському напрямку бійці харківської бригади НГУ «Скіф» виявили та знищили позицію операторів ворожого дрона. Під час спецоперації було знищено обладнання противника.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Як розповіли нацгвардійці, аеророзвідка виявила спостережний дрон противника серії Mavic. За дроном почали стежити, в результаті чого викрили позицію розрахунку операторів БпЛА противника, після чого по місцю розташування окупантів відпрацював ударний FPV-дрон гвардійців.

«Обладнання ворога було знищено, позиція згоріла, особовий склад зазнав втрат та відступив», – розповіли в НГУ.

Агентство Телевидения Новости

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