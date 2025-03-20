СБУ затримала колаборантку з Харківщини, яка керувала школою в Дворічній при окупантах

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали колаборантку, яка під час окупації частини Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 56-річна жителька села Кутьківка Куп’янського району на початку липня 2022 року обійняти посаду «в.о. завідуючої» в одному із середніх навчальних закладів в селищі Дворічна на Харківщині. Колаборантка комплектувала штат псевдоустанови. Також вона змушувала педагогів проводити заняття російською мовою та організовувати освітній процес за російськими підручниками.

«Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет», – йдеться в повідомленні СБУ.

Під час підготовки приміщень навчального закладу до нового 2022-2023 навчального року вона наказала демонтувати українську символіку, а проведення свята «День знаний» організувала відповідно до порядку, визначеного державою-агресором.

Після деокупації району колаборантка виїхала до більш безпечного населеного пункту Харківщини і «залягла на дно», сподіваючись уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

На підставі зібраних оперативниками спецслужби доказів їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости