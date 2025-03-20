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Заступник директора, зварник та інженер-електронік: вакансії тижня в Харківській області

Заступник директора, зварник та інженер-електронік: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 20 березня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2505 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

Начальник відділу стандартизації – 35 000 грн.Заступник директора – 34 900 грн.Інженер-електронік – 30 000 грн.Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 500 грн.Машиніст укладача асфальтобетону – 25 400 грн.Судовий експерт – 25 000 грн.Друкар трафаретного друкування – 20 000 грн.Зварник – 19 990 грн.Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою – 19 000 грн.Оператор пакетоформувальних машин – 18 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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