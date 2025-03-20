Нічний обстріл Куп’янщини: поліція документує воєнний злочин
19 березня росіяни завдали масованого авіаційного удару по Куп’янському району.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Вчора за медичною допомогою звернулися дві жінки та чоловік. Також смертельні поранення отримав 51-річний мешканець одного з пошкоджених будинків.
Сьогодні під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще однієї жертви збройної агресії – 86-річної місцевої мешканки.
Працівники поліції продовжують документувати наслідки обстрілів.Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.