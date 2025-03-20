Сили оборони знищили командний пункт рф у Бєлгородської області, – Генштаб

18 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил російської федерації в районі Демидівки Бєлгородської області (рф).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Цей об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області.

В Генштабі запевняють, що його ліквідація суттєво знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії рф ефективно діяти на полі бою.

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