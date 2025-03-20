На Харківщині з палаючого будинку вогнеборці врятували літню жінку

20 березня о 13:45 рятувальники з міста Берестин виїхали на гасіння побутової пожежі у приватній оселі на вул. Шиндлера.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

На момент їх прибуття будинок горів на площі 150 м кв. Під час проведення розвідки вогнеборці відшукали в осередку пожежі 72-річну жінку і врятували її, вивівши на свіже повітря.

Силами 3 пожежно-рятувальних підрозділів у складі 11 рятувальників і 3 одиниць техніки о 14:04 вогонь вдалось локалізувати. Остаточно пожежу ліквідували о 14:45.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

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