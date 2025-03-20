Харків’янин обдурював людей: просив в користування технічні засоби та зникав

У Харкові поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні низки шахрайств.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Протягом січня-лютого до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надходили повідомлення про те, що незнайомий чоловік брав у людей особисте майно та зникав у невідомому напрямку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 43-річний житель міста. Чоловік, користуючись довірою громадян, просив у них в користування технічні засоби та зникав. Таким чином порушник заволодів навушниками, електроприладами, планшетом, ігровою приставкою, ноутбуками.

За кілька місяців фігурант вчинив 11 злочинів та причинив потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму близько 120 тисяч гривень.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости