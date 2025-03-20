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У Харкові розробляють програму ветеранської політики

У Харкові розробляють програму ветеранської політики

Міська влада активно працює над розробленням проєктів з ветеранської політики, які сприятимуть адаптації учасників бойових дій до цивільного життя.

Про це повідомляє міськрада.

Про це в ефірі радіо «Накипіло» розказав заступник Харківського міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб Юрій Шпарага.

Зокрема, в Харкові працюють над створенням хабу для ветеранів.

«Зараз ми визначаємо актуальні потреби міста. У майбутньому в Харкові обов’язково з’явиться комунальний ветеранський простір. Завдання міської влади – зробити так, щоб ця структура була корисною для тих, хто потребує адаптації, інтеграції чи реабілітації», – зазначив Юрій Шпарага.

Також він розповів, що в місті триває розробка «Картки ветерана», яка працюватиме на кшталт «Картки харків’янина».

«Ми маємо певні напрацювання з бізнесом, який готовий надавати ветеранам додаткові знижки та бонуси. До цієї картки ми плануємо прив’язати загальнодержавні сервіси, щоб вона діяла на території всієї України», – наголосив Юрій Шпарага.

Агентство Телевидения Новости

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