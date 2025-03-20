На Харківському напрямку з початку доби окупанти один раз атакували поблизу села Глибоке

Оперативна інформація станом на 16:00 20.03.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня шість разів робив спроби просунутися до позицій ЗСУ в районах Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. Сім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Міньківки, Ступочок та в напрямку Олександро-Шультиного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники 18 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять вісім разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке та Андріївка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор сім разів атакував у районах Костянтинополя та Розливу.

Агентство Телевидения Новости