На Харківщині сьогодні потеплішає до +14 °C, вночі місцями туман

Погода 21 березня на Харківщині буде спокійною та без опадів, очікується до +14 °C вдень. Вночі місцями можливий туман.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, у четвер в області буде мінлива хмарність, без опадів. У нічний та ранковий час місцями спостерігатиметься туман.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від -3 °C до +2 °C, а вдень коливатиметься в межах +9…+14 °C.

У Харкові вночі очікується близько 0 °C, вдень температура підніметься до +11…+13 °C.

Агентство Телевидения Новости