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На Харківщині сьогодні потеплішає до +14 °C, вночі місцями туман
Погода 21 березня на Харківщині буде спокійною та без опадів, очікується до +14 °C вдень. Вночі місцями можливий туман.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, у четвер в області буде мінлива хмарність, без опадів. У нічний та ранковий час місцями спостерігатиметься туман.
Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі становитиме від -3 °C до +2 °C, а вдень коливатиметься в межах +9…+14 °C.
У Харкові вночі очікується близько 0 °C, вдень температура підніметься до +11…+13 °C.