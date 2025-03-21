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Внаслідок нічної атаки дронів постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина

Внаслідок нічної атаки дронів постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина

У ніч на 21 березня, починаючи з 20:00 20 березня, противник атакував Україну 214 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття 114 «шахедів» та інших безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.

81 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Агентство Телевидения Новости

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