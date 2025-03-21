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У Харкові викрили пропагандиста, який вихваляв рф

У Харкові викрили пропагандиста, який вихваляв рф

Проросійськи налаштований житель Харкова був активним учасником «спеціалізованих» чатів у Telegram. Чоловік залишав коментарі, представляючи збройну агресію рф внутрішнім громадянським конфліктом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перекручуючи історичні факти, підозрюваний писав про «освободительную операцию», звинувачував українських оборонців у обстрілах «мирних мешканців Донбасу» та розповідав про велич «русского медведя».

При цьому чоловік не заперечував, що його рідний Харків обстрілюють саме російські військові, але запевняв, що у російського президента не було іншого вибору, окрім як почати так звану «сво».

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному чоловіку у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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