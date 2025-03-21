На Куп’янському напрямку ЗСУ «скасували» штурм окупантів та розбили колону бронетехніки

На світанку 20 березня на Купʼянському напрямку броньована техніка противника рухалася у бік українських позицій.

Про це повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» разом з 43 ОМБр зупинили ворожий накат ще на підходах. Уражено два танки, два БМП та БТР.

Нагадаємо, за добу на Куп’янському напрямку відбулося вісім атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

Агентство Телевидения Новости