Сегодня 12:19
Просмотров: 84
Харківські нацгвардійці знищили будинок, де переховувалися окупанти
На Харківському напрямку бійці бригади НГУ «Скіф» виявила двох окупантів у пошкодженій будівлі. Унаслідок удару FPV-дроном споруду знищено разом із ворогом.
Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф»
«На Харківщині аеророзвідкою 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ було виявлено двох загарбників, які сховалися в напівзнищеній будівлі. Проти ворога було застосовано один ударний дрон фпв», – йдеться в повідомленні.
Будинок було знищено разом із ворогом, врятуватися окупантам не вдалося.