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Допомагала жінці отримати відстрочку від призову для сина: харківська поліція викрила лікарку

Допомагала жінці отримати відстрочку від призову для сина: харківська поліція викрила лікарку

Слідством встановлено, що до лікарки-акушерки звернулася 61-річна мешканка Львова з проханням підшукати вагітну жінку, яка за гроші погодиться в офіційних документах вказати батьком своєї дитини її сина.

Відтак чоловік юридично ставав багатодітним батьком і міг отримати відстрочку від мобілізації, повідомляє поліція Харківської області.

Наразі обом жінкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости

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