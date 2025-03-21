Допомагала жінці отримати відстрочку від призову для сина: харківська поліція викрила лікарку
Слідством встановлено, що до лікарки-акушерки звернулася 61-річна мешканка Львова з проханням підшукати вагітну жінку, яка за гроші погодиться в офіційних документах вказати батьком своєї дитини її сина.
Відтак чоловік юридично ставав багатодітним батьком і міг отримати відстрочку від мобілізації, повідомляє поліція Харківської області.
Наразі обом жінкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.