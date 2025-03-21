Поліція Харківщини попрощалася з загиблим поліцейським Романом Кравченком

Поліцейський служив у взводі №1 роти №3 батальйону №2 полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області та, перебуваючи у складі зведеного загону поліції разом із бійцями однієї з бригад НГУ, виконував бойові завдання на харківському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

17 березня Роман Кравченко потрапив під ворожий обстріл із застосуванням РСЗВ й отримав смертельні поранення.

Майже 12 років свого життя він присвятив службі в органах внутрішніх справ та з початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Поліцейському назавжди залишилося 39 років.

Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 15-річна донька та 11-річний син, без сина – мати.

Старшого сержанта поліції Романа Кравченка поховали на Алеї Слави у Харкові.

Агентство Телевидения Новости