Три атаки окупантів відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.03.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до позицій ЗСУ в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі Білогорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. ЗСУ відбили всі атаки ворога.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. П’ятнадцять разів протягом дня противник намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Удачне, Преображенка, Богданівка та Андріївка. Одне боєзіткнення триває дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Покровськ.

Агентство Телевидения Новости