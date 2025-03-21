Внаслідок ДТП у Харкові постраждало троє людей

21 березня близько 14:00 на перехресті вулиць Наталії Ужвій та Леся Сердюка сталося зіткнення автомобілів Audi та Renault.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали обидва водії, а також 73-річна пасажирка автомобіля Renault. Усіх трьох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

На місці події працюють співробітники поліції, які з’ясовують всі обставини аварії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Агентство Телевидения Новости