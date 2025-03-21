У Харкові чоловік з наркотиками пропонував патрульним хабаря

20 березня ввечері, близько 17-ї години, під час патрулювання Основ’янського району міста поліцейські отримали виклик про підозрілу особу.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

На вулиці Вернадського інспектори помітили чоловіка, який був схожий за описом, та поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою. Громадянин, побачивши патрульних, помітно нервував, тому поліцейські звернулись до нього для перевірки.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка блістер з трьома пігулками речовини, ймовірно, синтетичного походження.

Щоб уникнути відповідальності, громадянин почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Поліцейські зафіксували спробу надання неправомірної вигоди. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости