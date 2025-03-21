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У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 2000 людей

У Харкові за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 2000 людей

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 13 по 19 березня захворіли 2075 осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані шість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.

Для порівняння, за попередній тиждень – з 6 по 12 березня – на грип та ГРВІ захворіли 2563 особи.Нагадаємо, що єдиним дієвим способом профілактики COVID-19 та грипу є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости

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