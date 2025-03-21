Кабмін створив нового регулятора азартних ігор і лотерей

Замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті».

Про це повідомляє УНІАН.

Тепер саме воно буде відповідальним за регулювання ринку азартних ігор та лотерей, повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Утворено Державне агентство України «ПлейСіті» як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації», – зазначив він.

За словами Мельничука, агентство реалізовуватиме державну політику у царині організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Ухваленню цього закону передувала низка скандалів через незадовільну роботу КРАІЛ.

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