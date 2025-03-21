Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:47
Просмотров: 62

Кабмін створив нового регулятора азартних ігор і лотерей

Кабмін створив нового регулятора азартних ігор і лотерей

Замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті».

Про це повідомляє УНІАН.

Тепер саме воно буде відповідальним за регулювання ринку азартних ігор та лотерей, повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Утворено Державне агентство України «ПлейСіті» як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації», – зазначив він.

За словами Мельничука, агентство реалізовуватиме державну політику у царині організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Ухваленню цього закону передувала низка скандалів через незадовільну роботу КРАІЛ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 