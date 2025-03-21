Внаслідок обстрілу на Куп’янщині постраждала мирна мешканка

За даними слідства, у селі Кіндрашівка Купʼянського району вранці 21 березня внаслідок ворожого обстрілу жінка 52 років отримала поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Більш детальна інформація щодо цього воєнного злочину наразі уточнюється.

Збір даних та проведення слідчих дій ускладнено близьким розташуванням населеного пункту до позицій окупантів.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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