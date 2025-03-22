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Цієї ночі над Україною було збито 100 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 100 «шахедів»

У ніч на 22 березня 2025 року (із 19.30 21 березня) противник атакував 179 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Агентство Телевидения Новости

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