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Поліцейські Харкова відреагували на випадок домашнього насильства

Поліцейські Харкова відреагували на випадок домашнього насильства

16 березня працівники сектору протидії домашньому насильству отримали виклик від 67-річної мешканки Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Жінка повідомила, що її 70-річний чоловік вчиняє щодо неї домашнє насильство – висловлюється нецензурною лайкою та погрожує фізичною розправою.

На місці правоохоронці прийняли від потерпілої заяву та пояснення, а щодо кривдника склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також щодо чоловіка було винесено терміновий заборонний припис строком на 5 діб із забороною будь-яким чином контактувати з дружиною.

Однак через кілька днів на спецлінію «102» знову надійшов виклик від цієї ж громадянки. Вона повідомила, що її чоловік порушує вимоги заборонного припису, намагається вступити з нею в розмову, ображає та погрожує.

Поліцейські повторно прибули на місце події та склали щодо кривдника протокол за ч. 2 ст. 173-8 КУпАП (Невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису). 

Поліція закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства та своєчасно звертатися за допомогою. У разі загрози життю або здоров’ю негайно телефонуйте на спецлінію «102».

Агентство Телевидения Новости

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