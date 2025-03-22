Співробітники підрозділів Харківської міськради та комунальники взяли участь у суботнику

Співробітники структурних підрозділів Харківської міської ради взяли участь у суботньому прибиранні, яке відбулося сьогодні, 22 березня, в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля».

Про це повідомляє міськрада.

Роботи провели в різних районах Харкова. До них долучилися працівники комунальних підприємств та районних адміністрацій.

Вони наводили лад на зелених зонах, прибирали на вулицях, біля житлових будинків і у дворах, у парках і скверах. Зокрема, прибирання провели в парках Пам’яті, Машинобудівників, сквері Залізничників та інших.

Учасники акції вивозили опале листя, гілля та сміття, проводили санітарне очищення тощо. До робіт залучили спецтехніку комунальних служб. Загалом прибиранням було охоплено 12 га території.

Агентство Телевидения Новости