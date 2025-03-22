У Вовчанську окупанти вдарили дроном по мешканцю, який їздить до міста годувати собак

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вдень 22 березня у місті Вовчанськ ворожий FPV-дрон впав біля 72-річного чоловіка. Постраждалий отримав осколкове поранення.

Незважаючи на це, чоловік зміг дістатись до траси, де йому допомогли небайдужі громадяни. Вони довезли постраждалого до блокпоста, де йому надали першу необхідну медичну допомогу.

Потерпілий розповів, що нині він періодично на велосипеді їздить до Вовчанська, щоб погодувати собак.

Попри складні безпекові умови, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Агентство Телевидения Новости