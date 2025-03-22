На Харківщині з початку доби окупанти два рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони

Оперативна інформація станом на 16:00 22.03.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ, бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до позицій ЗСУ в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку.

На Лиманському напрямку відбулося 13 боєзіткнень у районах населених пунктів Надія, Діброва, Колодязі, Торське та в напрямку Нового, Новомихайлівки. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбивають одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів атакували в районах Диліївки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Вісімнадцять разів протягом дня противник намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Пантелеймонівка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоукраїнка, Котлине, Успенівка, Котлярівка, Андріївка, Новоандріївка та в напрямку Покровська. Чотири боєзіткнення триває дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Сергіївка та Єлизаветівка.

На Новопавлівському напрямку агресор шість разів атакував у районі Костянтинополя. Всі атаки було відбито.

Агентство Телевидения Новости