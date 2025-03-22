Сегодня 17:53
Просмотров: 63
У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка
21 березня о 00:23 у диспетчерську службу надійшов екстрений виклик.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Гіповолемічний шок став причиною клінічної смерті 49 річного харків’янина.
Завдяки високопрофесійній роботі бригади ЕМД №710 у складі парамедика Дацько Артема та екстреного медичного техніка Григорова Ю.Ф. життя чоловіка було врятовано.
Після проведення успішних реанімаційних заходів пацієнта доставлено до лікувального закладу для подальшого лікування.