Поліція розшукала юнаків, які причетні до стрілянини у центрі Харкова: пістолет вилучено
Троє молодиків вирішили зняти відео зі стріляниною з вікна автомобіля, щоб привернути увагу в Інтернеті.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Поліцейські встановили особи порушників та розшукали їх. Це мешканці Харківщини 24, 21 та 15 років. Вони розкаялися у скоєному. Вилучено стартовий пістолет, з якого ймовірно було зроблено постріл.
Слідчими Харківського районного управління поліції № 1 розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Вирішується питання про притягнення порушників до відповідальності.