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Поліція розшукала юнаків, які причетні до стрілянини у центрі Харкова: пістолет вилучено

Поліція розшукала юнаків, які причетні до стрілянини у центрі Харкова: пістолет вилучено

Троє молодиків вирішили зняти відео зі стріляниною з вікна автомобіля, щоб привернути увагу в Інтернеті.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські встановили особи порушників та розшукали їх. Це мешканці Харківщини 24, 21 та 15 років. Вони розкаялися у скоєному. Вилучено стартовий пістолет, з якого ймовірно було зроблено постріл. 

Слідчими Харківського районного управління поліції № 1 розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Вирішується питання про притягнення порушників до відповідальності. 

Агентство Телевидения Новости

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