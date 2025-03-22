ЗСУ вдарили по пункту управління прикордонної застави у Бєлгородській області

21 березня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області рф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника. У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Удар по цьому пункту управління має на меті послабити можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях.

«Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України, а також інші складові сил оборони продовжать завдавати ударів по пунктах управління окупантів з метою зниження їх здатності вести агресивну війну проти України», – зазначили в Генштабі.

Агентство Телевидения Новости