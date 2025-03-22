У частині Харкова вночі водопостачання здійснюватимуть зі зниженим тиском: адреси

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що з 23:00 22 березня до 5:30 23 березня у трьох районах міста водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском. Причина – проведення ремонтних робіт на насосній станції № 28.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Водопостачання з суботи до ранку неділі здійснюватиметься зі зниженим тиском:

у частині Індустріального району, обмеженій:

вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатська, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольській, вул. Немирівській, вул. Дністровській, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

частині Немишлянського району, обмеженій:

вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

частині Слобідського району, обмеженій:

вул. Каденюка, вул. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Каденюка.

Агентство Телевидения Новости