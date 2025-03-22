Окупанти скинули КАБ на селище Борова на Харківщині: пошкоджено автівки екстренки, постраждала жінка

22 березня близько 21:15 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Борова Ізюмського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок удару КАБом пошкоджено приватний будинок, а також автомобілі екстреної медичної допомоги.

Літня жінка зазнала травм – постраждалу дістали з-під завалів будинку та доставили до медичної установи для надання допомоги.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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