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22.05.2025 15:52
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У Харкові судитимуть прихильника кремлівської ідеології, який чекав на окупацію міста

У Харкові судитимуть прихильника кремлівської ідеології, який чекав на окупацію міста

З грудня 2023 року 58-річний харків’янин був активним учасником проросійських Телеграм-каналів. Чоловік залишав коментарі, в яких стверджував, що «чекає капітуляції київського режиму» і так званого «звільнення» Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений негативно висловлювався про українських патріотів та радів, що «рф уничтожает бандеровцев». Протиправний характер висловлювань фігуранта підтверджено висновками судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Чоловіка судитимуть в Основ’янському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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