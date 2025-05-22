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22.05.2025 15:45
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Зарплати до 30 тисяч: топ вакансій тижня в Харківській області

Зарплати до 30 тисяч: топ вакансій тижня в Харківській області

Станом на 22 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3117 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Водій навантажувача – 30 000 грн.     Менеджер (управитель) з маркетингу – 29 990 грн.     Заступник начальника відділу – 28 500 грн.     Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.     Підсобний робітник – 25 000 грн.     Соціальний менеджер – 24 900 грн.     Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів – 23 500 грн.     Глазурувальник – 20 000 грн.     Обмотувальник елементів електричних машин – 19 990 грн.     Контролер енергонагляду – 18 380 грн.  

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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