Зарплати до 30 тисяч: топ вакансій тижня в Харківській області

Станом на 22 травня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3117 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Водій навантажувача – 30 000 грн. Менеджер (управитель) з маркетингу – 29 990 грн. Заступник начальника відділу – 28 500 грн. Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн. Підсобний робітник – 25 000 грн. Соціальний менеджер – 24 900 грн. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів – 23 500 грн. Глазурувальник – 20 000 грн. Обмотувальник елементів електричних машин – 19 990 грн. Контролер енергонагляду – 18 380 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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