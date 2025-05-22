На Харківщині окупанти з артилерії обстріляли два населені пункти

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 22 травня. Триває 1184 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів:

Покровка, Старикове, Бруски, Новодмитрівка, Мар’їне, Сваркове, Миропільське, Сімейкине Сумської області;Клюси, Лісківщина, Баранівка, Красний Хутір, Архипівка Чернігівської області;Клинова-Новоселівка, Тимофіївка Харківської області.

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до позицій ЗСУ у районах Петропавлівки та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили обидві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське та Рідкодуб.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости