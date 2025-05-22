Рятувальники Харківщини вивезли з обстрілюваної громади двох цивільних

22 травня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп’янської громади.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля рятувальники вивезли з прифронтового селища Куп’янськ-Вузловий двох цивільних людей.

До евакуаційних заходів залучалося троє рятувальників та одна одиниця техніки ДСНС.

«На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв’язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости