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Ранковий обстріл Харківщини: постраждав пенсіонер

Ранковий обстріл Харківщини: постраждав пенсіонер

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у селищі Печеніги постраждав 66-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 2 КАБ;▪️ 5 БпЛА «Шахед»;▪️ 10 БпЛА «Герань-2»;▪️ 1 FPV-дрон;▪️ 1 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок;

▪️ у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

▪️ на Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

Агентство Телевидения Новости

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