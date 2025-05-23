За санкції проти рф готовий голосувати Сенат США

Представники Республіканської партії в Сенаті Сполучених Штатів Америки попередили росію про готовність запровадити жорсткі санкції, якщо правитель рф путін відмовиться від участі в переговорах про припинення вогню в Україні або порушить можливу угоду.

Про це заявив лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун, повідомляє Кореспондент із посиланням на видання Axios.

«Якщо росія не бажає займатися серйозною дипломатією, Сенат співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, щоб розглянути додаткові санкції, щоб змусити путіна розпочати переговори», – заявив Тун.

Тим часом сенаторка від демократів Джин Шахін заявила, що законопроєкт про санкції можуть ухвалити вже наступного тижня.

«Нам потрібно чітко дати володимиру путіну зрозуміти, що ми збираємося посилити тиск на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів для вирішення війни в Україні«, – наголосила Шахін.

Крім того, деякі сенатори-республіканці закликають до більш негайних дій проти путіна. Зокрема, Тодд Янг вважає, що санкції необхідні, оскільки «путін місяцями нас обдурює».

Нагадаємо, напередодні сенатор Ліндсі Грем заявив, що двопартійний законопроєкт Сенату США про санкції проти росії має вже підпис 81 сенатора. Це більш ніж достатньо не лише для ухвалення закону у Сенаті, а й для подолання президентського вето, якщо воно буде.

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