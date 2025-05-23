На Харківщині ЗСУ відбили 14 атак окупантів за добу

Оперативна інформація станом на 8:00 23.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдавали авіаударів, зокрема по селах Рублене, Мілове Харківської області.

На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 148 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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