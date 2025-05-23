На Сумщині загинув 23-річний стрілець штурмового батальйону з Харківської області

Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Зайцев, житель Харківської області. Боєць штурмового батальйону дістав смертельне поранення 7 травня під час мінометного обстрілу поблизу Безсалівки.

Про це повідомляє Валківська міська рада.

Дмитро Зайцев народився 24 листопада 2001 року. Здобув восьмирічну освіту в Минківській школі, продовжив навчання у Мельниківській ЗОШ, але не завершив його.

У 2025 році вирішив укласти контракт на службу в ЗСУ. З 25 березня проходив військову службу за контрактом. Після завершення підготовки був направлений на Сумський напрямок фронту. Служив стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону «Шквал», брав участь у штурмових діях у складі штурмової групи «Руїм».

Дмитро Зайцев загинув 7 травня 2025 року поблизу населеного пункту Безсалівка Сумської області внаслідок мінометного обстрілу.

Агентство Телевидения Новости