Для відновлення пошкодженої ділянки Укрзалізниці знадобиться до трьох діб

Укрзалізниця прогнозує за три доби відновити інфраструктуру.

Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.

«Ділянка є складною для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до 3 діб. Вся техніка та відповідні команди вже на місці», – зазначають залізничники.

За їх словами, – «відновлення ділянки розпочато відразу, роботи проводилися всю ніч і триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури».

Нагадаємо, що Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки пасажирських поїздів через провал ґрунту та просадку колії.

Агентство Телевидения Новости