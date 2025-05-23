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Для відновлення пошкодженої ділянки Укрзалізниці знадобиться до трьох діб

Для відновлення пошкодженої ділянки Укрзалізниці знадобиться до трьох діб

Укрзалізниця прогнозує за три доби відновити інфраструктуру.

Про це повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.

«Ділянка є складною для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до 3 діб. Вся техніка та відповідні команди вже на місці», – зазначають залізничники.

За їх словами, – «відновлення ділянки розпочато відразу, роботи проводилися всю ніч і триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури».

Нагадаємо, що Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки пасажирських поїздів через провал ґрунту та просадку колії.

Агентство Телевидения Новости

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