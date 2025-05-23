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Алкогольна вечірка на Харківщині: чоловік зарізав дружину

Алкогольна вечірка на Харківщині: чоловік зарізав дружину

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який під час сварки вбив дружину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Ввечері 21 травня в місті Златопіль сусід виявив тіло 43-річної жінки у квартирі та повідомив поліцію. Зі слів заявника, загибла проживала зі своїм чоловіком та він чув конфлікт у квартирі сусідів, розповіли у поліції.

Зловмисником виявився 57-річний співмешканець. Під час спільного вживання алкоголю між подружжям виникла сварка, у ході якої чоловік схопив кухонний ніж та вдарив дружину двічі в шию.  Після вбивства чоловік намагався приховати свою причетність, запевняючи сусіда, що дружина кудись пішла.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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