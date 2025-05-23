Судитимуть доцента одного з харківських вишів: мріяв отримати російський паспорт

Прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, доцент одного з харківських вишів неодноразово говорив, що наша держава має бути знищена. Він зневажливо висловлювався про українських патріотів та мріяв якнайшвидше отримати російський паспорт, адже, за його словами, «в россии жить хорошо».

Також шанувальник кремля розповідав, що як тільки Харків «звільнять», він обов’язково переїде на територію «большой россии». Він звинувачував Сили оборони в обстрілах житлових будинків і вболівав за представників «братського народу».

Під час обшуку за місцем мешкання у фігуранта виявлено та вилучено російські рублі, техніку та інші докази протиправної діяльності. Також проведений аналіз висловлювань чоловіка підтвердив заперечення ним збройної агресії рф проти нашої держави.

Фігуранта судитимуть у Слобідському районному суді Харкова, зазначили у прокуратурі.

Агентство Телевидения Новости